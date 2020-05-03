البابا فرنسيس يعين مبعوثا جديدا للفاتيكان في العراق

2020/05/03 | 10:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفادت صحيفة فاتيكان نيوز الرسمية، بأن قداسة البابا فرانسيس قد عين الاسقف ميتجا ليسكوفار سفيرا بابويا الى العراق وتنصيبه رئيسا للاساقفة .وذكرت الصحيفة في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” قداسة البابا عين الاسقف ليسكوفار والذي يعمل حاليا مستشارا لسفارة الفاتيكان في الهند ، خلفا لرئيس الاساقفة ألبرتو أورتيغا مارتين الذي […]

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