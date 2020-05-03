العمل النيابية: رواتب المتقاعدين وشبكة الحماية مؤمنة حتى نهاية 2020

2020/05/03 | 10:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

طمأنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الاحد، المتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية، بتأمين رواتبهم حتى نهاية العام 2020.

وقال عضو اللجنة النائب فاضل جابر في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الرواتب المخصصة لشبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين مؤمنة حتى نهاية العام الحالي"، مبينا أن "رواتب شبكة الحماية الاجتماعية تعد خطا احمر ولا يمكن ان تمس من قبل اي جهة، بل على العكس نسعى لزيادة المنح الحكومية للأسر الفقيرة وهناك دراسات اعدتها اللجنة لاضافة اعداد اخرى لشمولهم كمستفيدين بشبكة الحماية الاجتماعية ".

وشدد على ضرورة "اعداد دراسات وخطط لمواجهة انخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا"، مضيفا ان "العراق يمتلك موارد اقتصادية هائلة وهذه الازمات قد تكون فرصة حقيقية لدعم القطاعات الاقتصادية ومحاربة الفاسدين".

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