القضاء الاعلى يدافع عن استقلاليته … هنالك حملة ممنهجة ضدنا عبر منصات التواصل

2020/05/03 | 10:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى ، أن هناك حملة ممنهجة تطال القضاء العراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي يقف وراءها المروجين لإكذوبة انهم مطلوبين للقضاء بدوافع سياسية أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية.ونشر الموقع الالكتروني لمجلس القضاء مقابلة صحفية مع المتحدث باسم المجلس ، القاضي عبد الستار البيرقدار ، تنشرها “المستقلة” اليوم […]

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