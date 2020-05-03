استئناف العمل بمشروعي مجاري الرشيد والمحمودية

2020/05/03 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استأنفت محافظة بغداد بالتنسيق مع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، العمل بمشروعي مجاري ناحيتي الرشيد والمحمودية، بينما تستعد لاستئناف العمل بأربعة مشاريع اخرى للمجاري.وقال مدير مجاري محافظة بغداد شاكر الكعبي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المديرية استأنفت العمل بمشروعي مجاري ناحيتي الرشيد والمحمودية واللتين حققتا نسب انجاز متقدمة جدا […]

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