2020/05/03 | 10:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. عبد المهدي يعين ناظم الوائلي محافظاً لذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/03 | 10:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. عبد المهدي يعين ناظم الوائلي محافظاً لذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. عبد المهدي يعين ناظم الوائلي محافظاً لذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).