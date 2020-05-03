الصحة تطلق أكبر حملة لرصد كورونا في مدينة الصدر

2020/05/03 | 10:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير دائرة صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، الاحد، عن اطلاق أكبر حملة للرصد الوبائي والتحري عن اصابات كورونا في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.وقال الساعدي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم اطلاق اكبر حملة للرصد الوبائي والتحري عن اصابات كورونا في مدينة الصدر عموما والمحلات الموبوءة التي سجلت […]

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