دبلوماسي: مروحيات أميركية تنقل الاف الدواعش من حمرين الى ثلاث محافظات

2020/05/03 | 10:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الدبلوماسي الإيراني السابق امير موسوي، الاحد، عن قيام مروحيات أميركية بنقل الالاف من عناصر “ داعش” من معسكرات حمرين الى ثلاث محافظات بينها العاصمة بغداد.وقال موسوي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المروحيات الأمريكية (الشنوك) منهمكة هذه الأيام بنقل آلاف الدواعش من معسكرات وادي حمرين الى مناطق […]

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