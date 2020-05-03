بالوثيقة … تعيين ناظم الوائلي محافظاً لذي قار

2020/05/03 | 10:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حصلت وكالة العهد نيوز، على وثيقة موقعة من رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، تتضمن تعيين ناظم الوائلي محافظا لمحافظة ذي قار، وكذلك نائب له.

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