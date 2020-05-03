مجلس صلاح الدين يطالب بتواجد الحشد الشعبي في اغلب مناطق المحافظة ويحذر من عودة سيناريو 2014

2020/05/03 | 10:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مجلس محافظة صلاح الدين، الاحد، بتواجد الحشد الشعبي في اغلب مناطق المحافظة، محذرا من عودة سيطرة تنظيم داعش الاجرامي عليها.وقال رئيس المجلس احمد الكريم في تصريح على هامش اجتماعه بقيادة الحشد في صلاح الدين، انه “نعول كثيرا على الحشد الشعبي ونطالب بان يمسك المنطقة باكملها من اجل تفادي الخروقات التي تحصل بين الحين والاخر”.

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