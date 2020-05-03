الحداد يهنئ وباعتزاز شبكة الإعلام العراقي في الذكرى السنوية (64) تأسيس تلفزيون جمهورية العراق

2020/05/03 | 10:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة مرور (64) عاماً على تأسيس تلفزيون جمهورية العراق التي تحمل بين طياتها أعمال درامية جميلة وبرامج هادفة وذكريات لاتنسى قدم نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد وباعتزاز كبير التهاني والتبريكات لرئيس شبكة الإعلام العراقي وجميع الكوادر الفنية والإدارية متمنياً لهم دوام النجاح والتألق والاستمرار في تقديم الأعمال التلفزيونية الجميلة والبرامج الرصينة

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