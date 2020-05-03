محمد صلاح يسخر من انباء رحيله عن ليفربول

2020/05/03 | 10:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..علق المحترف المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بشكل ساخر على سؤال من شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، بشأن إمكانية رحيله عن الريدز في نهاية موسم 2018/2019.ونشرت الشبكة الشهيرة، صورة عبر الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وتساءلت عن ما إذا كان يجب أنّ يحتفظ نادي ليفربول بمحمد صلاح لموسم آخر أم يقوم […]

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