بحث علمي يكشف سبب جديد مفاجئ لارتفاع معدل الوفيات بفيروس كورونا

2020/05/03 | 10:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يرتبط ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بعض البلدان بنقص فيتامين D في الجسم.توصلت لهذا الاستنتاج دراسة لعلماء مستشفى الملكة إليزابيث وجامعة شرق إنجلترا في بريطانيا.وقارن العلماء في دراستهم التي نشروها اليوم في مجلة Research Square متوسط ​​مستويات فيتامين D عند مواطني 20 دولة أوروبية، مع إحصاءات الوفيات […]

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