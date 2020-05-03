اسطورة البرتغال يكشف كواليس رحيله عن البارسا

2020/05/03 | 10:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استعرض اسطورة كرة القدم البرتغالية، لويس فيغو، بعضاً من ذكرياته مع الإيطالي فابيو كانافارو، عندما كانا داخل صفوف ريال مدريد الإسباني، وهي الفترة التي جاورا فيها العديد من النجوم، أبرزهم المهاجم الدولي الإسباني السابق راؤول غونزاليس، الذي يتمتع بروح انتصارية كبيرة.وقال في بث مباشر عبر تطبيق إنستغرام، “لعبت عبر مسيرتي مع لاعبين عظماء، […]

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