2020/05/03 | 10:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..أعلن اللواء 26 في الحشد الشعبي، الأحد، عن تصديه لتسلل قام به عناصر داعش الارهابي في قاطع مسؤوليته بصحراء النخيب.وقال رئيس اركان اللواء حيدر الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عناصر اللواء تصدت لتقرب قام به مجموعة من عصابات داعش الارهابية من قاطعها في صحراء النخيب في ساعة متأخرة من ليل الامس وتم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يتصدي لتسلل داعشي في صحراء كربلاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يتصدي لتسلل داعشي في صحراء كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).