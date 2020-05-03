حامي عرين برشلونة يكشف سبب توقف مفاوضات تجديد عقده

2020/05/03 | 10:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف حارس مرمى برشلونة الإسباني، الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغن، سر توقف مفاوضات التجديد مع البارسا.وقال الحارس الألماني خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، “أجرينا بالفعل المحادثات الأولى، ولكن كما قلت بالفعل، أوقفناها لأن هناك أشياء أكثر أهمية الآن”.وأكد شتيغن أن “جائحة فيروس كورونا هي السبب الرئيسي في تأجيل […]

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