مصدر امني: سقوط قذيفة هاون قرب مصفى ذي قار النفطي

2020/05/03 | 10:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن قذيفة هاون سقطت بالقرب من موقع نفطي في جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.وذكر المصدر، أن “قذيفة هاون انطلقت من الطمر الصحي، خلف معمل الاسمنت” لافتا إلى أن ” القذيفة سقطت قرب موقع ٢٢ النفطي التابع لمصفى ذي قار”.وبين المصدر، أنه ” تم […]

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