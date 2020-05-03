نقيب الفنانيين: مستعدون لانتاج 10 مسلسلات عن الحشد الشعبي

2020/05/03 | 10:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نقيب الفنانيين العراقيين جبار جودي، امس السبت، عن استعداد نقابته الى انتاج 10 مسلسلات تجسد بطولات قوات الحشد الشعبي لكن قلة الاموال يمنعنا من تنفيذ ذلك.وقال جودي في حديث لبرنامج سياسي الابعاد وتابعته وكالة صدى، “نحن ننقل الواقع المرير للشيوخ في حقبة الخمسينات، و لا يوجد تقصير في الجانب الفني، “لافتا الى ان

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