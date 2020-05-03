الكاظمي: العمليـة الارهابية ضد الحشد محاولة يائسة لاستثمار التناحر السياسي

2020/05/03 | 11:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأكد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، أمس السبت، أن العملية الارهابية ضد الحشد الشعبي تمثل محاولة يائسة لاستثمار حالة التناحر السياسي.وقال الكاظمي في بيان تلقت المستقبل العراقي» نسخة منه، إن “العملية الارهابية ضد الحشد الشعبي تمثل محاولة يائسة لاستثمار حالة التناحر السياسي”.وأضاف أن «المطلوب هو المزيد من المسؤولية في التعاطي مع ملف تشكيل الحكومة بعيداً عن روح الاستئثار والتحاصص”، مؤكدا أنه “سنلاحق زمر الارهاب أينما فروا وستكون نهايتهم قريبة”.

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