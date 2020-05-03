علامة غامضة على يد زعيم كوريا الشمالية تكشف سر غيابه المفاجئ

2020/05/03 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة بريطانية، صورة لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، حيث تظهر علامة غامضة على يده أثناء حضور مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة، وهو أول ظهور علني له بعد 20 يومًا من الغياب وسط شائعات حول صحته.يعتقد أخصائي في مجال الطب من الولايات المتحدة، أن الآثار على يد رئيس الدولة يمكن أن تدل على […]

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