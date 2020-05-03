وزير الموارد المائية: الوضع المائي يكفي الخطة الزراعية للعام الحالي

2020/05/03 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الموارد المائية جمال العادلي، اليوم الأحد، أن الوضع المائي في العراق جيد لهذا العام وهو يكفي للخطة الزراعية وسد مختلف الاحتياجات.

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