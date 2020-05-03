محمد داود يكشف سبب بقائه مع النفط

2020/05/03 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف لاعب نادي النفط محمد داود سبب بقائه مع الفريق رغم العروض التي تلقاها في الفترة السابقة حتى على المستوى الخارجي.

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