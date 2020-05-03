الشيخ قيس الخزعلي: هجمات “داعش” تأتي لتبرير استمرار الاحتلال الأميركي للعراق

2020/05/03 | 11:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أمين عام “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي، إن “هجمات داعش الأخيرة حلقة ضمن مسلسل إعادة تفعيل التنظيم من قبل واشنطن”.وأضاف الخزعلي امس السبت، أن “هجمات داعش تأتي قبيل مفاوضات واشنطن مع الحكومة العراقية في حزيران/يونيو المقبل حول سحب قواتها من العراق”.كما أكد أنها تأتي أيضاً “لتبرير استمرار الاحتلال الأميركي للعراق لحسابات تتعلق

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