2020/05/03 | 11:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمين عام “عصائب أهل الحق” الشيخ قيس الخزعلي: هجمات “داعش” الأخيرة حلقة ضمن مسلسل اعادة تفعيل التنظيم من قبل واشنطن.

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