لماذا نخشى كوفيد 19؟.. جوناثان تبرمان

2020/05/03 | 11:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: جوناثان تبرمان يصعب وضع المشاعر في كلمات تعبّر، لذا فإن وصف حالة القلق التي تعصف بالعالم بدقة يشكل تحدياً حقيقياً.ومع ذلك فإن القول إن العالم خائف من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) الذي يجتاحه حالياً، لا يفي المشهد حقه، فكلمة «خوف» لا تعبّر حق التعبير عن نوع الخشية التي يبدو أن معظم الناس […]

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