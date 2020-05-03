محافظة جنوبية تلامس الـ 40 مئوية.. حالة الطقس خلال اليوم واليومين المقبلين

2020/05/03 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأحد (3 أيار 2020)، حالة الطقس، لليوم واليومين المقبلي...





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