2020/05/03 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - كربلاء

أفاد مصدر طبي من محافظة كربلاء، الأحد (3 أيار 2020)، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في كرب...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).