مسافة بين نائب وآخر.. الحداد يكشف إجراءات البرلمان لجلسة منح الثقة ويحدد شرط انعقادها

2020/05/03 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير حداد، الأحد (03 أيار 2020)، إجراءات البرلمان لجلسة منح ...





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