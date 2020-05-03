2020/05/03 | 11:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الأحد، عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “مختبر الصحة العامة في النجف الأشرف أجرى 172 فحصاً لحالات مشتبه بها من ضمنها 38 نموذجاً من عينات الحجر في ضيافة الدائرة و54 فحصاً من عينات الفحص العشوائي وتبين من خلال الفحوصات عدم جود حالة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف تعلن خلوها من كورونا لليوم الثاني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف تعلن خلوها من كورونا لليوم الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).