التركمان يهددون الكاظمي بـ”تصعيد شعبي”: لن نسكت على التهميش

2020/05/03 | 11:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هدد النائب عن المكون التركماني احمد حيدر، الأحد، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الخروج بتظاهرات عارمة في حال عدم البت باستحقاق المكون في التمثيل الوزاري.وقال حيدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شعبنا التركماني سيلجأ إلى سلوك الطرق القانونية والدستورية للتعبير عن رفضه تهميش المكون”.وأضاف أن “هناك رسائل عدة وصلتنا للخروج بتظاهرات واعتصامات في […]

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