2020/05/03 | 11:12 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
هدد النائب عن المكون التركماني احمد حيدر، الأحد، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الخروج بتظاهرات عارمة في حال عدم البت باستحقاق المكون في التمثيل الوزاري.
وقال حيدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شعبنا التركماني سيلجأ إلى سلوك الطرق القانونية والدستورية للتعبير عن رفضه تهميش المكون”.
وأضاف أن “هناك رسائل عدة وصلتنا للخروج بتظاهرات واعتصامات في […]
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هدد النائب عن المكون التركماني احمد حيدر، الأحد، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الخروج بتظاهرات عارمة في حال عدم البت باستحقاق المكون في التمثيل الوزاري.
وقال حيدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شعبنا التركماني سيلجأ إلى سلوك الطرق القانونية والدستورية للتعبير عن رفضه تهميش المكون”.
وأضاف أن “هناك رسائل عدة وصلتنا للخروج بتظاهرات واعتصامات في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التركمان يهددون الكاظمي بـ”تصعيد شعبي”: لن نسكت على التهميش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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