تعرف على مخاطر تناول الشاي أثناء الحمل

2020/05/03 | 12:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تشير الأبحاث إلى أن الرضع المعرضين للكثير من الكافيين أثناء الحمل قد يكون لديهم خطر أعلى في الولادة المبكرة أو انخفاض الوزن عند الولادة أو الإصابة بعيوب خلقية.ويعد الشاي من أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم – وهو أحد المشروبات التي تستمر العديد من النساء في تناوله أثناء الحمل.ويمكن لمادة الكافيين […]

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