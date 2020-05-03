مصدر امني: اعتقال اربعة إرهابيين خلال عملية تفتيش في كركوك

2020/05/03 | 12:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوكافاد مصدر امني، اليوم الاحد، بالقاء القبض على 4 إرهابيين خلال عملية تفتيش بمنطقة الفيلق في محافظة كركوك.وقال المصدر، إن اللواء الخاص ٦١ وبالاشتراك مع الشرطة الاتحادية والطوارئ والاجهزة الاستخباراتية تنفذ حملة تفتيش في منطقة الفيلق للبحث عن المطلوبين والاسلحة الغير مرخصة”.وأضاف، أن “العملية اسفرت عن القبض على 4 متهمين وفق المادة 4/ […]

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