سامسونغ تكشف عن هاتفها القابل للطي “غلاكسي زد فليب”

2020/05/03 | 12:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية براءة اختراع، والتي كشفت عن تصميم جديد كليا للإصدار المقبل من هاتفها القابل للطي “غلاكسي زد فليب”.وأشار موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص إلى أن التصميم الجديد لهاتف سامسونغ القابل للطي، سيأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية.وكشفت مصادر في المكتب العالمي للملكية الفكرية “ويبو” تصميمين محتملين لهاتف سامسونغ غلاكسي […]

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