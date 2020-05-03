كتاب فرنسيون: كورونا سينهي زعامة أمريكا المترنحة

2020/05/03 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..سيضع فيروس كورونا نهاية للنظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية ولزعامة أمريكا في الساحة الدولية، حسبما كتب عدد من كبار صحفيي الطبعة الفرنسية من صحيفة “لوموند” العريقة.وقال الصحفيون في مقالة نشرتها الصحيفة اليوم، إن نهوض الصين لعب دورا رئيسيا في زعزعة استقرار النظام العالمي القائم، استنادا إلى أن تأخر […]

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