محافظ ذي قار الجديد: سنرفع الحيف عن المحافظة ونجعلها انموذجا

2020/05/03 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد محافظ ذي قار الجديد، ناظم الوائلي، الأحد، على ضرورة العمل الجاد خلال الفترة المقبلة للنهوض بذي قار وجعلها انموذجا للمحافظات الأخرى في العمل الجاد.وقال الوائلي خلال مؤتمر صحفي برفقة نائبه الأول حازم الكناني وحضرته / المعلومة/، “يا ابناء محافظة ذي قار العزيزة مدينة العلم والثقافة والحضارة مدينة الادب والشعر والكرم والشجاعة ان […]

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