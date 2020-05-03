إنخفاض أسعار صرف الدولار في البورصة

2020/05/03 | 12:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار، الاحد، ببورصة الكفاح بشكل طفيف فيما استقرت بالأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.700 دينار لكل 100 دولار.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 124.750 ديناراً.

سعر شراء الدولار = 122.750 ديناراً.

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