العثور على مخبأ للعبوات الناسفة في بالانبار

2020/05/03 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، العثور على مخبأ للعبوات الناسفة في الرطبة بالانبار.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان ” مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء الاول وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول الى مخبأ للعبوات الناسفة شمال قاعدة الوليد غرب قضاءالرطبة بالانبار”.واضافت، ان “المخبا بداخله […]

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