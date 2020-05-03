إقليم كردستان يعلن صرف رواتب موظفيه الخاصة بشهر كانون الثاني الماضي

2020/05/03 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان٬ الأحد٬ إطلاق رواتب موظفي الاقليم والخاصة بالشهر الأول من العام الحالي.وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، إن يوم غد الاثنين سيتم صرف رواتب موظفي الصحة لشهر كانون الثاني.وقالت حكومة إقليم كوردستان العراق يوم السبت إنها قررت البدء بصرف رواتب الموظفين “وفق الإمكانيات المتاحة”.جاء ذلك خلال اجتماع رئيس […]

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