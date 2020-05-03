الاتحاد الوطني يناقش اللامركزية ويوجه طلباً للحزب الديمقراطي

2020/05/03 | 12:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اجتماعاً باشراف لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني.وخلال الاجتماع الذي حضره قوباد طالباني وفريق الاتحاد الوطني في حكومة اقليم كوردستان، ناقش المكتب السياسي الاوضاع السياسية والمعيشية للمواطنين وملف تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة والاوضاع الامنية في مناطق النزاع، ومخاطر ظهور تنظيم داعش الارهابي.وبحسب بيان للاتحاد، فان المكتب السياسي ناقش بـ"اهتمام" تطبيق نظام اللامركزية، وشدد الاجتماع على ضرورة تنفيذ الاتفاق السياسي بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي كما هو مثبت في البرنامج الحكومي للكابينة التاسعة.وحول العلاقات السياسية للاتحاد الوطني مع الاحزاب والاطراف السياسية الاخرى، شدد الاجتماع على تطوير وتعزيز اكثر لتلك العلاقات باتجاه وحدة الصف والموقف والتنسيق.وكانت حكومة إقليم كوردستان اعلنت امس السبت، أنها ترفض "جميع أشكال التجزئة" داخل الإقليم وإنها هي من ستشرف على أي جهود لتحقيق اللامركزية الإدارية.وكان مجلس محافظة السليمانية قد شكّل مؤخراً لجنة تتولى العمل على تحقيق اللامركزية الإدارية لمحافظتي السليمانية وحلبجة والإدارات المستقلة.

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