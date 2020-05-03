تمنيات ووعود جميلة في واقع متناقض صعب - فلاح أمين الرهيمي

2020/05/03 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي نستخلص الحقائق من خلال إفرازات التجربة للوزارات السابقة التي استمرت في الحكم سبعة عشر عاماً فكانت المحصلة لنتائج تراكمات فترة حكمها الآن الذي كان يقوم على المحاصصة الطائفية لوزراء الأحزاب والكتل إذا كانت هي نفسها التي تألفت منها حكومة رئيس الوزراء السيد الكاظمي التي نعيش إفرازاتها المستخلصة من تلك التجربة التي كانت تشيد وتسير وتعمل حسب القاعدة التوافقية (أرضيك وارضيني ...



أسكت عنك واسكت عني) والسب ......





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