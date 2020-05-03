2020/05/03 | 12:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية في حكومة كردستان، الأحد، لنها ستبدأ من الغد بتوزيع رواتب الموظفين للشهر الاول من العام 2020.وذكر بيان للوزارة، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “سيتم غدا توزيع رواتب موظفي كردستان للشهر الاول من العام 2020”.وأضاف البيان، أن “التوزيع سيتم بحسب الجداول السابقة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تباشر بصرف رواتب الموظفين للشهر الاول من العام الحالي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تباشر بصرف رواتب الموظفين للشهر الاول من العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).