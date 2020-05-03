الصحة الفرنسية تسجل 166 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/05/03 | 12:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 166 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 24760 منذ 1 اذار الماضي.ومن بين هؤلاء المتوفين 15487 شخصا توفوا في المستشفيات و9273 في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وفق بيان للوزارة.وتواصل تراجع الضغط على أقسام الإنعاش، لكن يبقى العدد الإجمالي للمرضى المصابين بالفيروس […]

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