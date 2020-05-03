نجمات يفضحن رامز جلال ويشكرن كورونا بسبب “رامز مجنون رسمي”

2020/05/03 | 12:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لم يسلم الفنان المصري رامز جلال من الهجوم عليه منذ عرض برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” خلال شهر رمضان الحالي، إن كان من الجمهور أو من جهات رسمية إضافة إلى العديد من نجوم الفن والإعلام عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بوقف عرضه.ورغم هذا الهجوم المتواصل على مضمون البرنامج الذي […]

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