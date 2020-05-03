نائب: الاستخبارات تلقت معلومات بشأن هجمات مرتقبة لداعش في صلاح الدين

2020/05/03 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /بغداد..كشف النائب عن تحالف الفتح قصي عباس، الاحد، عن تلقي الاجهزة الاستخبارية معلومات بشأن هجمات محتملة في مناطق الجزيرة بين صلاح الدين والموصل والانبار، مبينا ان القوات الامنية مستعدة لمواجهة اي مخطط ارهابي.وقال عباس في تصريح لـ/المعلومة/ ان “القوات الامنية تترقب هجمات اجرامية داعشية في مناطق سامراء والحضر والمناطق المحاذية للحدود السورية […]

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