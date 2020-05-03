بعد الحديث عن

2020/05/03 | 12:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت سيول أن يكون زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خضع لعملية جراحية، على ما أفاد مسؤول كبير في كوريا الجنوبية الأحد غداة ظهور الزعيم الكوري الشمالي مجددا بعد غياب استمر ثلاثة أسابيع وأثار تكهنات عديدة حول صحته.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن المسؤول في مكتب الرئاسة من دون أن تذكر اسمه أنه "من غير المرجح أن يكون الزعيم كيم خضع لعملية جراحية".

وقال المسؤول إن "وسائل الإعلام أطلقت تكهنات حول عملية جراحية لكيم وتحدثت عن تغيير في مشيته"، ولفت إلى أن سيول تملك عناصر كافية تسمح لها باستبعاد هذا الأمر.

وكان كيم لم يظهر علناً منذ أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمّال في 11 أبريل، وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسميّة أنّه تفقّد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوّي.

وتزايدت التساؤلات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي كيم إيل سونغ في 15 إبريل، وهي أبرز مناسبة سياسيّة في البلاد.

ومع انتشار شائعات حول وضعه الصحي، أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مرارا أنهما لا تملكان أي معلومات تؤكد أيا من التكهنات المطروحة.

لكن كيم ظهر في مشاهد بثها التلفزيون الرسمي السبت وهو يسير مبتسما ويدخن سيجارة لدى افتتاح معملا في سونشون، شمال بيونغ يانغ.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت عن سروره لعودة كيم الذي بدا بصحة جيدة على حد قول الرئيس الأميركي الذي كتب في تغريدة "أنا شخصيا سعيد بأنه عاد، وهو بصحة جيدة!".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتوارى فيها كيم عن الأنظار.



ففي 2014 غاب عن الحياة العامة لستة أسابيع قبل أن يظهر مجددا وهو يمشي متكئا إلى عصا، وبعد بضعة أيام، أوضحت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية أنه خضع لعملية جراحية لاستئصال كيس دهني من كاحله.

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