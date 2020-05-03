2020/05/03 | 12:36 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نائب: تصدي قواتنا لهجوم داعش صفعة للامريكان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/03 | 12:36.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: تصدي قواتنا لهجوم داعش صفعة للامريكان) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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