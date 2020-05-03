كوريا الجنوبية تشهد تراجعا بمعدل الإصابات بكورونا

2020/05/03 | 12:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك تصبح حصيلة الإصابات 10793 حالة.وجاء في بيان للسلطات الصحية أنه من بين الـ13 إصابة الجديدة 10 إصابات قادمة من الخارج، و3 إصابات لانتقال العدوى محليا في دايغو.ومن بين الـ10 إصابات القادمة من الخارج، اكتشفت […]

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