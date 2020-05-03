رئاسة البرلمان تعلن آلية التصويت على كابينة الكاظمي وتتوقع موعد الجلسة

2020/05/03 | 12:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت رئاسة مجلس النواب، آلية التصويت، على كابينة رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في ظل أزمة جائحة كورونا.

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