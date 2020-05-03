نائب كردي : حكومة الكاظمي ستمرر من مجلس النواب بشكل سريع

2020/05/03 | 12:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد رجح النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، بتمرير حكومة مصطفى الكاظمي من مجلس النواب بشكل سريع، مشيرا الى الجلسة ستعقد يوم الثلاثاء المقبل.وقال آلي، في تصريح صحفي، ان “مجلس النواب سيعقد يوم غد الاثنين جلسة تمهيدية قبل التصويت على الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، مشيرا الى، ان “جلسة […]

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