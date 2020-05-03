إصابات كورونا في العالم ترتفع الى 3.5 مليون إصابة

2020/05/03 | 12:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19) حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى نحو 5.‏3 مليون حالة حتى صباح اليوم (الأحد).وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميتر»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى 12.‏1 مليون حالة.وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات يقترب من 245 ألفاً.[…]

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