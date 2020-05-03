الإمارات تعلن عودة فتح المراكز التجارية تدريجيًا

2020/05/03 | 12:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة عاودت المراكز التجارية في أبوظبي فتح أبوابها من جديد أمام عدد محدود من الزبائن في العطلة الأسبوعية، مع تخفيف قيود العزل العام التي فرضت قبل أكثر من شهر لمكافحة فيروس كورونا.وفتحت 3 مراكز تجارية في أبوظبي أبوابها أمس السبت، على أن تستقبل 30 في المئة فقط من العدد المعتاد للمترددين عليها، […]

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